Haberler

İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'da bir araca düzenlediği İHA saldırısında 1 kişi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde bir otomobile İHA ile düzenlediği saldırıda 1 kişinin ölümüne yol açtı. Saldırıların devam ettiği bölgede ateşkes ihlalleri sürüyor.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde bir otomobile insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Sayda kentine bağlı Zerariyye beldesinde bir otomobile İHA saldırısı düzenledi. Saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi.

Öte yandan İsrail savaş uçakları, güneydeki Ayta Cebel, Mecdel Silm ve Hadasa beldelerini vurdu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, 2 Mart'tan bu yana ateşkes ilanına rağmen devam eden İsrail saldırılarında 2 bin 950'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz?

Binlerce telefona gelen mesaj tedirgin etti: Savaşa mı giriyoruz?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dedesinin tabutunun başında video çeken TikToker tanıdık çıktı

Dedesinin tabutunun başında video çeken TikToker tanıdık çıktı
TMSF, dev mobilya şirketini 16,5 milyar TL'ye sattı

Türkiye'nin dev markası satıldı
Antalya'da silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti

Gece yarısı kanlı hesaplaşma! 3 kişiyi silahla vurarak öldürdü
AK Parti ve CHP anlaştı! Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi

AK Parti ve CHP anlaştı! Mansur Yavaş başkan seçildi
İsrail protestolarının damga vurduğu Eurovision'u Bulgaristan kazandı

İsrail protestolarının damga vurduğu Eurovısıon'u komşumuz kazandı
Duş almak için piknik tüpüyle su ısıttı; gaz sızıntısından zehirlenerek hayatını kaybetti

Yaşlı kadın banyoda ölü bulundu! Acı gerçek sonradan ortaya çıktı
Bakan Ersoy müjdeyi verdi: Halk plajı sayımızı 23'e çıkarıyoruz

Bakan Ersoy yaz öncesi müjdeyi verdi