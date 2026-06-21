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İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarında 7 kişi hayatını kaybetti

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İsrail ordusu, ABD-İran arasındaki İslamabad Mutabakatı'na rağmen Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenledi; 7 kişi hayatını kaybetti, aralarında çocuk ve kadınlar da var.

İsrail ordusunun ateşkese ve ABD- İran arasında varılan mutabakata rağmen Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 7 kişi yaşamını yitirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun hava saldırılarında Bekaa'nın batısındaki Suhmur beldesinde 1 çocuk, 1 kadın ve 2 yaşlının da aralarında bulunduğu 5 kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, Sur kentine bağlı Raşidiye bölgesine düzenlenen saldırıda ise Filistin uyruklu 2 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

İran ile ABD arasında varılan mutabakat

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

İslamabad Mutabakatı adı verilen mutabakat zaptı, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Mutabakat, Lübnan dahil olmak üzere savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.

Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından tarafların, nihai anlaşmaya varılması için İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması gibi konularda kısa süre içinde 60 günlük müzakere sürecine başlaması bekleniyor.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
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