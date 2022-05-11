Atatürkçü Düşünce Derneği Mucur Temsilciliği açıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Atatürkçü Düşünce Derneği Mucur Temsilciliği açıldı

AA - Sait Uyar - Güncel
 - Güncelleme:
Atatürkçü Düşünce Derneği Mucur Temsilciliği açıldı

Kırşehir'de Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Mucur Temsilciliği, genel başkan Mustafa Hüsnü Bozkurt'un da katıldığı törenle açıldı.

Kırşehir'de Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Mucur Temsilciliği, genel başkan Mustafa Hüsnü Bozkurt'un da katıldığı törenle açıldı.

Bozkurt, Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi'ndeki temsilciliğin açılışında yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk ve heyetinin, Sivas Kongresi'nden sonra Ankara'ya giderken Mucur'a uğradığını ve burada büyük bir coşkuyla karşılandığını ifade etti.

Temsilciliğin açılışında emeği geçenlere teşekkür eden Bozkurt, ADD'nin Türkiye genelinde 335 şubesi, 48 temsilciliği ve 60 bine yakın üyesi bulunduğunu kaydetti.

Açılış törenine, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ile CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan da katıldı.

AA / Sait Uyar - Güncel

Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Hüsnü Bozkurt, Kırşehir, Bozkurt, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title