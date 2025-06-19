Atatürk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi

Atatürk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi
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Atatürk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi. Okulun müdürü Prof. Dr. Hayrunnisa Nadaroğlu, mezunları tebrik ederek başarı dileklerinde bulundu. Mezunlardan tek tek konuşmalar yaparak, eğitim sürecinin kendilerine kattığı değerleri paylaştılar.

Atatürk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olan öğrenciler için tören gerçekleştirildi.

Okulun müdürü Prof. Dr. Hayrunnisa Nadaroğlu, üniversitenin 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen törende, mezun öğrencileri tebrik etti.

Öğrencilere bundan sonraki yaşamlarında başarı dileğinde bulunan Nadaroğlu, "Kuruluşundan bu yana geçen 45 yılı aşkın sürede sanayi ve toplumun ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik insan gücünü yetiştirme ilkelerini benimseyen okulumuz, bugün 14 bölüm, 15 programla bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı sunmaya devam etmekteyiz.

Değerli velilerimiz, evlatlarınız sizlerden aldıkları güçle azim ve kararlılıkla çalışıp bu rütbeye eriştiler. Okulumuzun değerli öğretim elemanları, bir üniversite mezunu olarak topluma karşı, görev bilinciyle yetişen bu genç teknikerlerimizin elde edecekleri başarılar sizler içinde en büyük gurur kaynağı olacaktır. Sevgili mezunlarımız, almaya hak kazandığınız diploma sadece birer belge değil. Bilgi, emek, özveri ve hayatın somut bir sembolüdür."

Okul birincilerinden Tekstil Giyim Ayakkabı ve Deri Bölümü öğrencisi Şenay Kılıç da mezun olmanın haklı gururu, mutluluğu ve heyecanını yaşadığını dile getirerek, "Bu kürsüye sadece bir diploma almak için değil, yarım kalan bir hayali tamamlamanın mutluluğunu paylaşmak için çıkıyorum. Çünkü bu başarı sadece eğitim sürecimin değil yıllar içinde biriken sabrın, yeniden başlama cesaretinin ve asla geç olmadığını gösteren inancın ürünüdür." diye konuştu.

Okul birincilerinden Bilgisayar Teknolojileri Bölümü öğrencisi Muhammet Emin Alay ise eğitim hayatlarından kendilerine yol gösteren aileleri ve hocalarına teşekkür etti.

Dereceye giren öğrencilere plaket ve başarı belgelerinin verildiği törende, okul birincilerinin isimleri yaş kütüğüne çakıldı.

Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel
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