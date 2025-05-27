Atatürk Üniversitesi'nde Türk Mutfağı Haftası Etkinliği Düzenlendi

Atatürk Üniversitesi'nde Türk Mutfağı Haftası Etkinliği Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında Atatürk Üniversitesi'nde 'Gastro-Diplomasi: Türk Mutfağı ile Bilim ve Kültür Buluşması' programı gerçekleştirildi. Uluslararası öğrenciler, Türk mutfağının tarih ve bilim yönleri hakkında bilgi aldı ve yerel tatların tanıtımına katkıda bulundu.

Atatürk Üniversitesinde "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında "Gastro-Diplomasi: Türk Mutfağı ile Bilim ve Kültür Buluşması" programı düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde her yıl 21-27 Mayıs arasında kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında üniversitede etkinlik yapıldı.

Turizm Fakültesi ile Bilim İletişimi Ofisi işbirliğinde düzenlenen "Gastro-Diplomasi: Türk Mutfağı ile Bilim ve Kültür Buluşması" programında, üniversitede öğrenim gören uluslararası öğrenciler, Türk mutfağının tarihsel ve bilimsel yönleri hakkında bilgi aldı.

Erzurum'un unutulmaya yüz tutmuş yöresel tatlarından biri olan Hokkiri çorbasını da hazırlayan öğrencilerin heyecanına, Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ile eşi Prof. Dr. Esra Hacımüftüoğlu da ortak olup yemek yaptı.

Etkinlik kapsamında Türk mutfağının tanıtımı ve kültürler arası diyaloğa sunduğu katkılardan dolayı katılımcılara Hacımüftüoğlu tarafından "Bilim Elçisi" ünvanı verildi.

Rektör Hacımüftüoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk mutfağının uluslararası arenada tanıtılmasına katkı sunan katılımcılara teşekkür etti.

Bu mirasın gönüllü elçileri olarak ülkelerine dönecek öğrencilerle iletişimi sürdüreceklerini dile getiren Hacımüftüoğlu, şunları kaydetti:

"Türk mutfağı, yalnızca lezzetli yemeklerden ibaret değil, aynı zamanda tarih, kültür, ekoloji ve bilimi iç içe barındıran bir yaşam biçimidir. Üniversite olarak bu yılki teması klasik yemekler olan Türk Mutfağı Haftası'nı, uluslararası öğrencilerimizle birlikte kutlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Erzurum'a özgü Hokkiri çorbası gibi unutulmaya yüz tutmuş lezzetleri gün yüzüne çıkarmak ve bu değerleri geleceğe aktarmak sorumluluğumuzdur. Bilimin toplumla buluştuğu bu tür etkinliklerle hem kültürel mirasımızı yaşatıyor hem de dünya ile paylaşılmasına katkı sunuyoruz."

Etkinliğe, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökalp Nuri Selçuk, Bilim İletişimi Ofisi Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Bayraktar, fakülte yönetimi, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Güncel
MHP-DEM Parti görüşmesi sona erdi! Bahçeli kapıda karşıladı

Bahçeli kapıda karşıladı, masada iki kritik konu vardı
5 milyon kişiye tapu verilecek! İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz

İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz
Papara operasyonunda yeni detaylar! 5 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu

Papara'ya operasyonun detayları! El konulan para dudak uçuklatıyor
PKK ne zaman silah bırakacak? Efkan Ala'dan açıklama var

PKK ne zaman silah bırakacak? AK Parti'nin ağır topundan açıklama var
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
Anayasa Mahkemesi'nin 3600 ek gösterge kararı sonrası memur maaşları yeniden hesaplandı

Anayasa Mahkemesi'nin kararı sonrası memur maaşları yeniden hesaplandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elazığspor-Vanspor maçında kaos! Bayrağı direkten indirip yakmak istediler

Tribünlerde kaos! Direkten indirdiği bayrağı yakmak istediler
Yeni uygulamayla elektrik faturalarında yüzde 93'lük artış gündemde

Elektrik faturalarında %93'lük artış gündemde
İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişi tahliye edilecek, işte af gelecek suçlar

İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişiye tahliye
İstanbul'un göbeğinde kanlı pusu

İstanbul'un göbeğinde kanlı pusu! Kurşun yağdırıp kayıplara karıştı
29 gole katkı yapmıştı! Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı

29 gole katkı yapmıştı! Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı
Cristiano Ronaldo, Al-Nassr'a veda etti

Ronaldo, Al-Nassr'a veda etti
Doğu'daki iki ilimizi karşı karşıya getiren tehdit! Çark etse de tansiyon düşmedi

Doğu'daki iki ilimizi karşı karşıya getiren tehdit! Çark etse de tansiyon düşmedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.