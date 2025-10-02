Atatürk Üniversitesi'nde Sınavsız İkinci Üniversite Başvuruları Devam Ediyor

Atatürk Üniversitesi'nde "sınavsız ikinci üniversite" uygulaması kapsamında farklı alanlarda ikinci diploma sahibi olmak isteyenler için başvuru ve kayıtlar alınmaya devam ediyor.

Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerine ve mezunlarına kariyerlerini güçlendirecek yeni imkanlar sunan Atatürk Üniversitesi'nde "sınavsız ikinci üniversite" uygulaması kapsamında farklı alanlarda ikinci diploma sahibi olmak isteyenler için başvuru ve kayıt süreci sürüyor.

Bu kapsamda herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisans ya da ön lisans programından mezun olan, öğrenciliği devam eden veya yeni kayıt oluşturan adaylar, aynı alanda olmamak kaydıyla Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi bünyesinde ikinci üniversiteye kayıt yaptırabilecek.

Lisans mezunları veya öğrencileri, ikinci üniversite olarak lisans ya da ön lisans programlarını tercih edebilirken, ön lisans mezunları veya öğrencileri yalnızca ön lisans programlarına başvurabilecek.

Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi'nde mevcut programa kayıtlı olan öğrenciler ise sınavsız ikinci üniversiteye başvurabilmek için mevcut programlarından mezun olmaları ya da kayıt sildirme işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

Ayrıca daha önce herhangi bir ön lisans ya da lisans programından mezun olan adaylar, sınavsız ve belge göndermeksizin kayıt yaptırma hakkına sahip oluyor.

Sınavsız ikinci üniversite kapsamında materyal ücreti ödeme ve kesin kayıt işlemleri yarına kadar devam edecek.

Üniversite, bu fırsatla öğrencilerine yeni ufuklar açmayı, farklı disiplinlerde bilgi ve beceri kazandırarak onların geleceğe daha donanımlı şekilde hazırlanmasına katkı sağlamayı hedefliyor.