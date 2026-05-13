Atatürk Üniversitesi'nde Milli Teknoloji Atölyesi'nin temeli atıldı

Erzurum'da, Atatürk Üniversitesi koordinasyonunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK'ın destekleriyle hayata geçirilecek Milli Teknoloji Atölyesi'nin temeli törenle atıldı.

Üniversite yerleşkesinde 550 metrekare kullanım alanına sahip olacak atölyenin temel atma töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Vali Aydın Baruş, ilmin, irfanın ve Türk milletinin hakikat yolunda verdiği mücadelenin en önemli merkezlerinden Erzurum'da, Türkiye'nin milli teknoloji ekosistemine güçlü bir halka eklendiğini söyledi.

Tarihi bir adım atmanın gururunu yaşadıklarını belirten Baruş, "Milli Teknoloji Atölyesi projesi sıradan bir çalışma değildir. Bu proje Erzurum'un yalnızca tarihi bir şehir değil, aynı zamanda geleceğe bakan, düşünen ve dönüştüren bir merkez olduğunu da tüm Türkiye'ye ilan ettiği stratejik bir karardır." dedi.

Baruş, atölyenin çok paydaşlı bir finansman ürünü olduğunu ifade ederek, "Bu tablonun kendisi bile başlı başına bir değeri, bir başarıyı temsil etmektedir. Bu işbirliği ve koordinasyonun, Erzurum'un önündeki engelleri aşmada çok önemli bir faktör olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Erzurum olarak bütün kurumlarımızla tek vücut halinde hareket ediyoruz ve bunu tüm Türkiye'ye ilan ediyoruz. İnşallah bu işbirliği ve koordinasyondaki güçlülük, Erzurum'un önündeki fırsatları çok daha iyi değerlendirebilmesine imkan tanıyacaktır." diye konuştu.

Türkiye'nin teknoloji ve savunma sanayisi alanında dünyaya örnek gösterilen çok köklü bir dönüşüm yaşadığını anlatan Baruş, şöyle devam etti:

"Bir zamanlar dışarıdan satın almak zorunda kaldığımız sistemleri artık biz üretebiliyoruz. Hem de dünyanın dört bir yanına ihraç ediyoruz. İnsansız hava araçlarımız gökyüzünde Türk zekasının itibarını temsil ederken, yerli muharip uçağımız KAAN göklerde süzülerek Türk zekasının ihtişamını havada temsil etmektedir. ASELSAN ve ROKETSAN dünyanın sayılı savunma sanayisi şirketleri arasına girmiştir. Yerli otomobilimiz Togg, yalnızca bir araç değil, mühendislerimizin ve tasarımcılarımızın bu ülkeye olan inancının somut bir ifadesidir. Bu başarıların arkasında üniversite sıralarında hayaller kuran, laboratuvarlarda deneme yapan gençlerimiz var."

"Türkiye'nin teknoloji yarışındaki sesi buradan bir kez daha yükselecektir"

Baruş, atölyenin geniş bir öğrenci kitlesine kapılarını açacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"TEKNOFEST takımlarımız burada çalışacak ve proje fikirleriyle burada hayat bulma şansı tanınacak. Türkiye'nin teknoloji yarışındaki sesi buradan bir kez daha yükselecektir. Bu imkanlar yalnızca örgün eğitim öğrencileriyle sınırlı kalmayacak, açık ve uzaktan öğretim fakültesi bünyesinde teknoloji odaklı programlarla ortaöğretimden lisans üstü düzeyine uzanan geniş bir öğrenci kitlesine kapılarını açacaktır. Erzurum'da yaşayan her genç, bu ekosistemin bir parçası olabilecektir. Bir vali olarak rahatlıkla söyleyebilirim ki, kalkınma, ilerleme, yalnızca altyapı, yol ve köprüyle ölçülmez. Asıl kalkınma bir şehrin kendi insanından bilim insanları, kendi gencinden mucitler çıkarabilmesidir.

Yarının ASELSAN'ını, ROKETSAN'ını, BAYKAR'ını kuracak insanlar belki de burada eğitim görmektedir. Bu atölye bunu görünür kılacak ve hayallerini gerçekleştirmek isteyen gençlere zemin hazırlayacaktır. Valilik olarak projenin her aşamasına destekçi olmaya devam edeceğiz. Erzurum'u geleceğe taşıyan her projenin arkasında durmak hem görevimiz hem de sorumluluğumuzdur. Birlikte çalışarak gençlerimizin potansiyelini ortaya çıkaracak, ülkemizin teknoloji ve inovasyon alanında daha da ileriye taşımanın gayreti içinde olacağız."

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de Türkiye'de milli ve yerli teknolojiyi geliştirme bakımından önemli adımlar atıldığını vurguladı.

Devletlerin birbiriyle yarışırken artık sahip olduğu teknolojiyle, üstün kabiliyetlerle mücadele ettiğini belirten Sekmen, şu ifadeleri kullandı:

"Savaş meydanlarına çıkmadan bir makinenin düğmesine dokunarak kilometrece uzaklıktaki bir hedefi imha edebiliyor. Baş döndürücü bir teknoloji söz konusu. Elbette büyük devlet olan Türkiye Cumhuriyeti, mazisinden aldığı güçle geleceğe emin adımlarla yürümek zorunda. Her geçen gün kendini geliştiriyor, dönüştürüyor ve büyüyor. Cumhurbaşkanımızın sahneye çıkmasıyla beraber AR-GE alanında küçümsenmeyecek destekler verilmeye başlandı. Bugün ülkemizde AR-GE çalışmalarına ayrılan pay yüzde 2'ye yaklaşmış durumda ama gelişmiş ülkelerde bu pay yüzde 4, 5, 6 seviyesinde. O halde biz de bu seviyeleri yakalamak ve gelecekte güçlü olmak zorundayız."

"Üniversitemiz, bu yıl uluslararası patent başvurularında Türkiye'de birinci sırada"

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ise stratejik yatırımın önemine değinerek, "Atölyemiz, KUDAKA ve TÜBİTAK tarafından sağlanan toplam 65 milyon liralık makine, teçhizat ve saf malzeme desteğiyle çok paydaşlı bir finansman modeli çerçevesinde yürütülmektedir. Bu yönüyle kurumlar arası işbirliğini güçlendiren stratejik bir yatırım özelliği taşımaktadır." şeklinde konuştu.

Hacımüftüoğlu, şunları kaydetti:

"Temelini attığımız atölyemizi yalnızca fiziksel bir yapı olarak değerlendirmiyor, projelerin teknolojiye, teknolojinin milli güce dönüştüğü bir üretim üssü olarak görüyoruz. Çünkü artık çağımızda güçlü devlet olmanın yolu, bilgiyi üreten değil, teknolojiyi ithal eden ve geleceği takip eden değil, geleceğe yön veren bir anlayışa geçmektedir. Üniversitemiz bilimsel altyapı araştırma merkezleri, teknokenti, laboratuvarları, uluslararası başarıları ve nitelikli insan kaynağıyla Türkiye'nin en köklü ve en güçlü yükseköğretim kurumlarından biri haline gelmiştir. Bilimsel üretkenliğini her geçen yıl artıran üniversitemiz, bu yıl uluslararası patent başvurularında Türkiye'de birinci sırada yer almaktadır."

Konuşmaların ardından kurban kesildi ve bina temelinin harcı döküldü.

Programa, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Uğurlu, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül ve akademisyenler katıldı.