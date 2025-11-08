Atatürk Üniversitesi'nde İlk Doktora Mezuniyet Töreni Düzenlendi

ERZURUM Atatürk Üniversitesi'nde 226 doktora mezunu, ilk kez düzenlenen törenle belge aldı. Doktora mezunları, akademisyenlerden oluşan Doğu Ekspresi grubunun söylediği şarkılara eşlik etti. Mezunlar, Tarkan'ın 'Dudu', Athena'nın 'Mesela' şarkılarıyla eğlendi.

Atatürk Üniversitesi'nde ilk kez doktora öğrencileri için mezuniyet ve tez ödül töreni düzenlendi. 15 Temmuz Milli İrade Salonu'ndaki törene; Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay, Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, fakülte dekanları, akademisyenler, 226 doktora öğrencisi ile aileleri katıldı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, "Bugün üniversitemiz tarihinde ilk kez düzenlenen doktora mezuniyet ve en iyi tez ödül töreni vesilesiyle bir aradayız. Bu tören sadece bir akademik başarının kutlanması değil, aynı zamanda üniversitemizin köklü, bilim geleneğinde yeni bir dönemin başlangıcıdır. Üniversitemiz kuruluşundan bu yana bilgi üretimine ve bilimin rehberliğinde ilerlemeyi kendine ilke edinmiştir. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli bilim insanlarını yetiştirme görevini büyük bir kararlılıkla sürdürmüştür. Bu misyonun en somut göstergelerinden birini daha birlikte burada yaşıyoruz. Her yıl yetiştirdiği doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlilik mezun sayısı bakımından ülkemizde 7'nci sıradayız. Bu başarıyla sadece eğitimde değil, araştırma kapasitesiyle de övücü bir konuma sahiptir" diye konuştu.

MEZUNİYET COŞKUSU

Törende Doğu Ekspresi grubu da sahne aldı. Davulda Doç. Dr. Emrah Lehimler, flüt-saksafonda Doç. Dr. Ferhat Çelikoğlu, elektrik gitarda Dr. Öğretim Üyesi Tuncay Aras, basgitarda Gökberk Tekin, solist Hanifi Aydın'a eşlik etti. Birbirinden sevilen şarkıları seslendiren Aydın, mini konserinin finalini Tarkan'ın Dudu, Athena'nın 'Mesela' şarkılarıyla yaptı. Salondaki doktora mezunları, şarkılara eşlik ederek mezuniyet töreninin coşkusunu yaşadı.

ÖDÜL VE BELGE VERDİ

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, TÜBA-TEKNOFEST Bilim alanında 'Yılın En Başarılı Doktora Tez Ödülü'nü alan Dr. Habibe Kazez Güneş ile Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanında yılın en iyi doktora tezi ödülüne layık görülen Dr. Yaşar Menteş, Dr. Güzel Nur Yıldız, Dr. Murat Çinici ile danışman öğretim üyelerine ödüllerini verdi. En iyi tez ödülü sonrası doktoralarını tamamlayan mezunlar, Rektör Hacımüftüoğlu'nun elinden belgelerini aldı. Tören toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.