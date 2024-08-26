Üye Girişi
Haberler

Atatürk'ün Zonguldak'a Gelişinin 93. Yıl Dönümü Kutlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Zonguldak'a gelişinin 93. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Valilik önünde düzenlenen törende çelenk sunuldu ve saygı duruşunda bulunuldu. Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, konuşmasında Zonguldak'ın kömür kaynakları ve sanayi hayatının önemine vurgu yaptı. Törenin ardından Atatürk'ün kente ilk ayak bastığı yer olan iskeleden denize karanfil bırakıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Zonguldak'a gelişinin 93. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Valilik önünde düzenlenen törende Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Erdem, törende yaptığı konuşmada, Zonguldak'ın sahip olduğu zengin taş kömürü kaynakları dolayısıyla 19. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren önem kazandığını, uzun yıllar boyunca özellikle emperyalist güçlerin ilgisini çektiğini anlattı.

Zonguldak'ın, ülkenin maden endüstrisi başkenti kabul edildiğini belirten Erdem, kentin sanayi hayatının ayrılmaz gereksinimi olan kömürü bağrında taşımasından dolayı diğer şehirlerin arasından sıyrılarak kendisine özgü karakter oluşturduğunu ifade etti.

Erdem, başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyet'in bütün kurucu kadrolarının, Zonguldak'ın ve sahip bulunduğu enerji kaynağının değerini her zaman ön planda tuttuğunu, sanayiden ulaşıma kadar kalkınma politikalarının her alanında kömürün önemine vurguda bulunduğunu sözlerine ekledi.

Bir öğrencinin şiir okuduğu törenin ardından Vali Hacıbektaşoğlu ile protokol üyeleri, Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi Lokali yanındaki, Atatürk'ün kente ilk ayak bastığı yer olan iskeleden denize karanfil bıraktı.

TCSG 86 Bot Komutanlığında görevli askerler de denizden botla getirdikleri Türk bayrağını protokol üyelerine teslim etti.

Kaynak: AA / Güncel

Mustafa Kemal Atatürk Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti Tahsin Erdem zonguldak Kültür Sanat Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Turkcell çöktü mü? Son Dakika Turkcell çöktü mü? 26 Ağustos son dakika gelişmesi... Mevlit Kandili ne zaman? Mevlit Kandili ne zaman 2024 Diyanet? Mevlit Kandili'nin önemi nedir? Gri pasaport nedir? Gri pasaportu kimler alabilir? Gri pasaport ile Amerika'ya gidilir mi? Metrobüs Beşyol durağı kapalı mı, neden kapalı? Metrobüs Beşyol durağı ne zaman açılacak? Türkler ne zaman Müslüman oldu? İslamiyet'i kabul eden ilk Türk boyu hangisidir? AHLAT NEREDE? Kabine Toplantısı'nın yapıldığı Ahlat nerenin ilçesi? Ahlat ilçesi hangi ile bağlı? Malazgirt Savaşı'nın sonuçları neler? Malazgirt Zaferinin önemi nedir? Kırtasiye alışverişi nereden yapılır? En uygun kırtasiye alışverişi nerede yapılır? Kırtasiye alışverişi listesi! Malazgirt Zaferi Kutlama Mesajları 26 Ağustos! Malazgirt Zaferi 1071 yeni, anlamlı, kısa ve yazılı sözler, mesajlar neler? Malazgirt zaferi nerede oldu? Malazgirt savaşı neden çıktı? Malazgirt zaferi nasıl kazanıldı? Malazgirt Zaferi ne zaman, kaç yılında ve hangi komutan kazandı? 26 Ağustos Malazgirt Zaferi kaçıncı yıl dönümü? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Fenerbahçe Avrupa ligi kura çekimi tarihi! Tarihte bugün ne oldu? 26 Ağustos tarihinde dünyada neler oldu? 30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ? 30 Ağustos hangi güne denk geliyor? Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanır? 2024 Ücretli öğretmenlik başvuru sonucu sorgulama! Galatasaray-Young Boys maçı ne zaman? Galatasaray-Young Boys maçı şifresiz mi, nereden izlenir? Kızılcık Şerbeti ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti 3. Sezon ne zaman başlıyor? Sihirli Annem'in Çilek'i kimdir, kaç yaşında? Zeynep Özkaya evleniyor mu? Cenk Varol kimdir? Cenk Varol Marmara depremi ile ilgili ne dedi? TABİİ nasıl izlenir, üyelik ücreti ne kadar? TRT TABİİ CANLI İZLE (GALATASARAY- YOUNG BOYS)
title