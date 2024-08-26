Atatürk'ün Zonguldak'a Gelişinin 93. Yıl Dönümü Kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Zonguldak'a gelişinin 93. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Valilik önünde düzenlenen törende Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Erdem, törende yaptığı konuşmada, Zonguldak'ın sahip olduğu zengin taş kömürü kaynakları dolayısıyla 19. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren önem kazandığını, uzun yıllar boyunca özellikle emperyalist güçlerin ilgisini çektiğini anlattı.

Zonguldak'ın, ülkenin maden endüstrisi başkenti kabul edildiğini belirten Erdem, kentin sanayi hayatının ayrılmaz gereksinimi olan kömürü bağrında taşımasından dolayı diğer şehirlerin arasından sıyrılarak kendisine özgü karakter oluşturduğunu ifade etti.

Erdem, başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyet'in bütün kurucu kadrolarının, Zonguldak'ın ve sahip bulunduğu enerji kaynağının değerini her zaman ön planda tuttuğunu, sanayiden ulaşıma kadar kalkınma politikalarının her alanında kömürün önemine vurguda bulunduğunu sözlerine ekledi.

Bir öğrencinin şiir okuduğu törenin ardından Vali Hacıbektaşoğlu ile protokol üyeleri, Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi Lokali yanındaki, Atatürk'ün kente ilk ayak bastığı yer olan iskeleden denize karanfil bıraktı.

TCSG 86 Bot Komutanlığında görevli askerler de denizden botla getirdikleri Türk bayrağını protokol üyelerine teslim etti.