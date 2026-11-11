Atatürk'ün yaptırdığı okulun hatırası yaşatılıyor

ANKARA'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1933 yılında kendi hesabından yaptırdığı tek derslikli Ergazi İlkokulu'nun hatırası, günümüzde yenilenerek 'Ergazi Şehit Adil Yurtoğlu İlkokulu' ismini alan okulda yaşatılıyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1930 yılında Ankara'da ilk ziyaret ettiği köy olan Ergazi köyünde, 1933 yılında kendi bütçesinden Ergazi İlkokulu'nu yaptırdı. Atatürk'ün yaptırdığı 2'nci ve son okul olan Ergazi İlkokulu, tek derslikte 1955 yılına kadar eğitime devam etti. 1955'te ek binanın yapılmasıyla derslik sayısı artırıldı. 1998'de ise İl Özel İdaresi tarafından 28 derslikli 3 katlı bugünkü bina yaptırılırken, ek bina ile Atatürk'ün yaptırdığı bina yıkıldı. Yenimahalle ilçesi Batıkent semtindeki okul, 2016 yılında şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Adil Yurtoğlu'nun isminin verilmesiyle 'Ergazi Şehit Adil Yurtoğlu İlkokulu' adını aldı. Okulda, Atatürk'ün 93 yıllık eğitim mirası ve hatırası yaşatılıyor. Bugün 522 öğrencinin eğitim gördüğü okulun duvarlarında, Atatürk'ün yaptırdığı tek derslikli ilk binadan itibaren okulun yıllar içindeki değişimi fotoğraflarla anlatıldı. Ayrıca Atatürk'ün fotoğrafları, Anıtkabir maketleri, Atatürk'ün eğitimle ilgili sözleri ile öğrencilerin yaptığı Atatürk temalı resimlerden Atatürk köşesi oluşturuldu.

'ATA'MIZIN BİZE EMANET ETTİĞİ OKUL'

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümünde de okulda özel bir anma töreni düzenlendi. Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saatte 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Türk bayrağı yarıya indirildi. Atatürk'ün bazı sözleri hoparlörden okundu. Ayrıca yine Atatürk'ün sevdiği türküler de dinletildi. Öğrenciler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına temsil gösterisi gerçekleştirdi. Ardından ellerindeki çiçekleri okul bahçesindeki Atatürk büstüne bıraktılar. Salonda düzenlenen anma töreninde de ise öğrenciler şiirler okudu. Törenin sonunda öğrenciler Atatürk'ün yaptırdığı okulun fotoğrafını kaldırıp hep birlikte 'Ata'mızın bize emanet ettiği okul' diyerek Atatürk'ü andı.

'BU OKUL ATATÜRK'ÜN BİZE EMANETİ'

Okul müdürü Zafer Ekici, okulun yapımına 1930 yılında başlandığını söyleyerek, "1933 yılında yapımı tamamlanmış. Tek derslikli, Atatürk'ün kendi imkanlarıyla yaptırdığı bir okul olarak kayıtlarda geçmektedir. Biz de bu tarihin ortaya çıkarılması için bir davette bulunduk. İlgili bütün kurumlara bu çağrımızı yaptık. Mail yoluyla, mektup yoluyla okulumuzun bu tarihi hafızasının tekrar ortaya çıkarılması için STK'lara, üniversitelere, yani Cumhuriyet'e gönül vermiş herkese seslendik. Geçmişe sahip çıkmak, geleceği inşa etmektir. Biz buna inanıyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Atatürk'ün şahsi imkanlarıyla yaptırdığı bir okulda bugün görev yapmak harika bir deneyim. Atatürk'ün eğitim idealini yaşatma sorumluluğunu üzerimizde hissediyoruz. Bu okul Atatürk'ün bize bir emaneti. Biz de 'Ata'nın emanetine sahip çıkmak' istiyoruz. İlk eğitim öğretime 1933 yılında Cumhuriyet'in ilk yıllarında başlayan okulda aynı heyecanla eğitim öğretim faaliyetlerimiz devam ediyor. Atatürk'ün kendi kurmuş olduğu bu okulun o meşaleyi hala taşıyor olması, bizim için büyük bir kıvanç ve övünçtür" dedi.

'OKULUMUZUN TARİHİNİ TÜRKİYE BİLSİN'

Ekici, Cumhuriyet'le beraber büyüyerek yol alan okulda 522 öğrenci bulunduğunu söyleyerek, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, 10 Kasım'da, 23 Nisan'da, 19 Mayıs'ta, milli bayramlarda, anma programlarında bu tarihi bağı çocuklarla kurmak, onlarla bir gönül köprüsü oluşturmak istiyoruz. Önce çocuklarımız bilecek, ailelerimiz bilecek, bölgemiz bilecek, okulumuzun tarihini istiyoruz ki bütün Türkiye bilsin. Bu tarihi bir sorumluluk. Ata'nın emanetine sahip çıkmak, ülkeye, millete, devlete sahip çıkmaktır. Biz Ata'nın emanetine sahip çıkmak istiyoruz. Yeni Türkiye Yüzyılı'nı çocuklarımızla hep birlikte inşa etmek istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda ilerliyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim idealini, Cumhuriyet'in eğitim ülküsünü ve Türk milletinin geleceğe dair umudunu yaşatmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı