Atatürk'ün Vefatının 87. Yıl Dönümü Dolmabahçe'de Anılıyor
Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yıl dönümünde Dolmabahçe Sarayı'nda anıldı. Vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren yoğun ilgi göstererek uzun kuyruklar oluşturdu.
