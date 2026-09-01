Haberler

Atatürk'ün Suşehri'ne Gelişinin 107. Yılı Törenle Kutlandı

Atatürk'ün Suşehri'ne Gelişinin 107. Yılı Törenle Kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suşehri'nde Atatürk'ün ilçeye gelişinin 107. yıl dönümü törenle kutlandı. Anıta çelenk sunuldu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Belediye Başkanı Kayaoğlu, Atatürk'ün 'Suşehri'nde belediye reisi olmak isterdim' sözünü hatırlatarak gurur duyduklarını ifade etti.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'ın Suşehri ilçesine gelişinin 107. yıl dönümü törenle kutlandı.

Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen törende, Suşehri Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız ve Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapan Kayaoğlu, Atatürk'ün ziyaretinin Suşehri tarihinde bir şeref sayfası olarak yer aldığını söyledi.

Suşehri halkının Milli Mücadele'ye verdiği desteği Atatürk'ün yakından gördüğünü belirten Kayaoğlu, şunları kaydetti:

"Atatürk'ün Suşehri'ne verdiği değeri anlatan ve bizleri bugün dahi gururlandıran 'Reis-i Cumhur olmasaydım, Yalova'da ya da Suşehri'nde belediye reisi olmak isterdim' sözü bizleri gururlandırmaktadır. Bugün bu sözün söylendiği Suşehri'nde belediye başkanı olarak görev yapmanın gururunu taşıyoruz. Bu gururla, Atatürk'ün hatırasına ve şehrimizin tarihi mirasına sahip çıkarak Suşehrimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."

Törenin ardından Kayaoğlu, başkanlık makamında tebrikleri kabul etti.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay'da dünyaya seslendi! İsrail'e özel vurgu

Şangay'da dünyaya seslenen Erdoğan, İsrail'e özel parantez açtı

Muhittin Böcek hakkında mide bulandıran 'Grup halinde cinsel ilişki' iddiası

Mide bulandıran "Grup seks" iddiası! 11 kadını işe alacağız diye...
Altının kaderi belli oluyor! Geri sayım başladı, gözler açıklanacak veride

Altının kaderi belli oluyor! Tüm gözler açıklanacak veride
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ev sahibinin haberi yok, tapu el değiştirmiş! Dublörlü vurgunun firarisi yakalandı

Aylardır aranıyordu! Meşhur merdivenden sonunda indi
Yıllık 10,8 milyon euro kazanan futbolcu antrenmana ticari araçla gitti

İşte şöhretin ve paranın bozmadığı bir insan daha
Esenyurt canavarı ikinci cinayeti itiraf etti: Genç kızın cesedi bulundu

Esenyurt canavarı ikinci cinayeti itiraf etti: Genç kızın cesedini...
Giresun'da 3 günde 700'ü aşkın kişi hastanelik oldu! Belediyeden dikkat çeken açıklama

İlçe diken üstünde! Hastaneler dolup taştı, beklenen açıklama geldi
Nepal'deki sel felaketinde can kaybı bini aştı! Sayının artması bekleniyor

Bilanço her geçen gün ağırlaşıyor! Can kaybı bini aştı
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Yeni uygulama devreye girdi

Trafikte bir devir kapandı! Bugün sessiz sedasız devreye girdi
Çiftçileri ilgilendiren gelişme! e-Devlet'te bugün başladı

Bugün resmen başladı! Haberi duyan soluğu e-Devlet'te alıyor