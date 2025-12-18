Haberler

Sivas-Atatürk'ün 106 yıl önce Sivas'tan ayrılışı, temsili olarak canlandırıldı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 1919'da Sivas'tan ayrılışının 106. yılı dolayısıyla temsili uğurlama töreni gerçekleştirildi. Törene birçok yerel yöneticinin yanı sıra vatandaşlar da katıldı.

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 1919 yılında Sivas Kongresi döneminde 108 gün kaldığı Sivas'tan ayrılarak Ankara'ya gidişinin 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla temsili uğurlama töreni düzenlendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1919 tarihli Sivas Kongresi döneminde kaldığı Sivas'tan ayrılışının 106'ncı yılı dolayısıyla gerçekleştirilen temsili uğurlama töreni Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde düzenlendi. Törene Vali Vekili İlhami Doğan, Belediye Başkanı Adem Uzun, İl Jandarma Komutan Albay Adem Taşkın, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Prof. Dr. Necati Erşen, Sosyal Bilimler Lisesi Tarih Öğretmeni Hakan Delibalta tarafından günün önemini anlatan konuşma yapıldı. Konuşmaların ardından Vali Vekili Doğan, Belediye Başkanı Adem Uzun, Atatürk Kongre Müzesi önünden Atatürk'ü canlandıran Devlet Tiyatrosu oyuncusu Abdulsamet Sünbül ile birlikte halkı selamladı. Daha sonra Milli Mücadele dönemine ait tarihi araca binen oyuncu, şehirden ayrıldı.

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/SİVAS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

