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Atatürk'ün Osmaniye'ye Gelişi 100. Yılında Törenle Kutlandı

Atatürk'ün Osmaniye'ye Gelişi 100. Yılında Törenle Kutlandı
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Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 100. yıl dönümü, düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı. Törene Vali Yardımcısı, Belediye Başkanı, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 100. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Tren garındaki tören, Atatürk'ün fotoğrafını taşıyan yöresel kıyafetli öğrencilerin Vali Yardımcısı Hakan Yavuz Erdoğan tarafından karşılanmasıyla başladı.

Karşılamanın ardından izci grubunun taşıdığı Türk bayrağı, Vali Yardımcısı Erdoğan'a teslim edildi.

Halk oyunları gösterisinin ardından protokol üyeleriyle vatandaşlar, Garnizon Komutanlığı bandosu eşliğinde Devlet Bahçeli Meydanı'na yürüdü.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene Belediye Başkanı İbrahim Çenet, askeri ve mülki erkan ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. ???????

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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