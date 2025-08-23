Atatürk'ün 100. Yılı Kastamonu'da Kutlandı

Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla kentte etkinlikler düzenlendi.

Kastamonu Valiliğince gerçekleştirilen kortejde Vali Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci ve Belediye Başkanı Hasan Baltacı ile katılımcılar, Olukbaşı mevkisinden Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüşün ardından Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı'na Dallı ve Baltacı tarafından çelenk konuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından halk oyunları gösterileri yapıldı.

Buradaki programın ardından TOBB Kastamonu Kadın Girişimciler Kurulunca Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi'nde 100. yılda 100 şapka defilesi düzenlendi.

Kastamonu'nun yanında Hatay, Ankara, Samsun, Antalya, Bursa, İzmir ve İstanbul'dan gelen kadınlar da şapkalarıyla defileye katıldı.

Kadınların el emeği ürünlerinin sergilendiği defile yoğun ilgi gördü.

Defilenin ardından şapkalardan oluşan serginin açılışı da yapıldı.

TOBB Kastamonu Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Halime Nilgül Şener, serginin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurul olarak özel bir proje yürüttüklerini söyledi.

Kastamonu'da yapılan Şapka İnkılabı'nı taçlandırmak istediklerini anlatan Şener, kurs düzenlediklerini dile getirdi.

Kursun temmuz ayında tamamlandığını anlatan Şener, "Şu anda sergimizde 250'ye yakın şapkamız var. Katılım çok güzeldi. Bu bizi fazlasıyla mutlu etti. Burada kadınlarımız sadece şapka yapmamış özenle giyinmişler ve şapkalarını sergiliyorlar. 100'üncü yılda kadınlarımızın bu şekilde şapkalarını sergilemeleri çok güzel oldu. İl dışından gelen misafirlerimizden de çok güzel dönüşler aldım." dedi.