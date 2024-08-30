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Atatürk'ün İstiklal Madalyası'nın Teslim Alındığı Vesika İlk Kez Sergilendi

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Ankara'da düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında, 1. TBMM Binası'ndaki Kurtuluş Savaşı Müzesi'nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Yeşil-Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası'nı teslim aldığına dair vesika sergilendi. Vesika, 4 ay boyunca ziyaret edilebilecek.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İstiklal Madalyası'nı teslim aldığına dair vesika ilk kez sergilendi.

Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri sürüyor.

Bu kapsamda 1. TBMM Binası'ndaki Kurtuluş Savaşı Müzesi'nde ilk kez Mustafa Kemal Paşa'nın Yeşil-Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası'nı teslim aldığına dair vesika vatandaşların ziyaretine açıldı.

Ankaralılardan yoğun ilgi gören vesikada, Atatürk'ün "Yeşil ve Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyasına ait ve 1578 nolu vesikayı aldım." yazısı yer alıyor.

Müzenin Haberleşme ve Silah Gücü Odası'nda sergilenen vesika, 4 ay boyunca ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Güncel

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