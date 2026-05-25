Haberler

Atatürk'ün Havza'ya gelişinin 107'inci yıl dönümü kutlandı

Atatürk'ün Havza'ya gelişinin 107'inci yıl dönümü kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için Samsun'dan sonra ikinci durağı olan Havza'ya gelişinin 107. yıl dönümü, sel nedeniyle festival iptal edilmesine rağmen anma töreniyle kutlandı.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da çıktığı Samsun'dan sonra ikinci durağı olan Havza'ya gelişinin 107'inci yıl dönümü kutlandı.

12 Mayıs tarihinde Hacı Osman Dersinin taşması sonucu ilçe yaşanan sel nedeniyle, bu yıl kutlanacak olan 31.'inci 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivalinin iptal edildiği ilçede Mehmetçik Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törende Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Garnizon Komutan vekili Piyade Üsteğmen Adem Gökguş ve Havza Belediye Başkanı Murat İkiz tarafından Atatürk Anıtına çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, yaptığı konuşmad, Türk Milletinin tarihi boyunca zorlu süreçlerden geçtiğini ve bu süreçlerinden her zaman başarı ile çıktığını 19 Mayıs tarihinde milletin kendi istikbalini kurtarmak için kendi azim ve kararlılığını ortaya koyduğu Türk İstiklal Harbinin en önemli tarihi olduğunu belirterek,

" Gazi Mustafa Atatürk 25 Mayıs 1919'günü Havza'ya gelmiştir. 18 gün Havza'da kalan Atatürk rahatsız olarak geldiği Havza'da şifalı kaplıcalarında sağılığına kavuşmuştur. Kurtuluş Savaşı hazırlıkları Havza'da başlamıştır." diye konuştu.

Törende konuşan Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık meşalesini yakmak üzere Havza'mıza gelişinin 107'inci yıl dönümünü kutlamanın onurunu yaşadıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"25 Mayıs, yalnızca bir tarih değil; milletimizin kaderinin değişmeye başladığı, umudun yeniden filizlendiği çok anlamlı bir gündür. Mustafa Kemal Atatürk 25 Mayıs 1919'da Havza'ya gelerek 18 gün kalır. Kaldığı sürede Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı ve Cumhuriyet'in temelleri Havza'da atılmıştır. Atalarımız Atatürk'e sahip çıkmışlar, onu bağrına basmışlar. 18 gün boyunca Havza'da, Havza'ya kaldığı sürede Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı ve Cumhuriyet'in temelleri Havza'da atılmıştır.Biz Havzalılar olarak atalarımız ile ne kadar guru duysak azdır."

Kutlama programının iptal edildiği tören okunan şiirin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu
AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz

AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum
CHP’de kritik zirve! Özgür Özel, Meclis'te MYK’yı topluyor

CHP’de kritik zirve! Özgür Özel dediğini yapıyor
Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir?

Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliye görüntülerine sert tepki
Gözaltına alınan Serenay Sarıkaya'dan ilk görüntü! Karar jet hızında çıktı

Gözaltına alınan Serenay'dan ilk görüntü! Karar jet hızında çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüşmeler başlıyor! Uğurcan için gerekeni yaptılar

Uğurcan için beklenen karar çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kritik kurumlarda yeni atamalar

Erdoğan'dan gece yarısı atamaları! Üst düzey isimler görevden alındı
Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı

16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı! Resmen aşka geldiler
Galatasaray'ın tavrı belli! Benfica'dan Yunus Akgün için yeni hamle

Dev takımdan Yunus için yeni hamle! Galatasaray'ın tavrı net
163 yıllık tekstil devi iflas etti! Tüm ürünler yarı fiyatına satışa çıkarıldı

163 yıllık tekstil devi iflas etti! Tüm ürünler yarı fiyatına satışa çıkarıldı
Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi

Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi
Türkiye'de de çok sayıda mağazası olan dev marka satılıyor

Dev marka satılıyor! Türkiye'de de çok sayıda mağazası var