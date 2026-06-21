Haberler

Atatürk'ün Eskişehir'e gelişinin 106. yıl dönümü törenle kutlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Eskişehir'e ilk gelişinin 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Eskişehir'e ilk gelişinin 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Vilayet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunulan törende, İstiklal Marşı okundu.

Öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunmasının ardından Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Burcu Çalıkuşu Aykanat tarafından konuşma yapıldı.

Aykanat, yaptığı konuşmada, "Bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün Eskişehir'e ilk ziyaretinin üzerinden 106 yıl geçmiştir. Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti'nin yılmaz koruyucuları olarak başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu topraklar için mücadele etmiş tüm şehit ve gazilerimizi,milli mücadelenin Eskişehirli gizli kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü halk oyunları ekibi tarafından zeybek oyunu oynanmasıyla tören sona erdi.

Törene, Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı Kurmay Başkanı Hava Pilot Tümgeneral Ali Özmen ile diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
Müzakereler sürerken Trump'tan Hürmüz tehdidi: Kapatırlarsa İran'ı yok ederiz

Yine tehdit etti! Trump'tan müzakerelere gölge düşürecek sözler
Melis Sezen tatilde! Bikinili pozlarına yorum yağdı

Ünlü oyuncu tatilde! Bikinili pozlarına resmen yorum yağdı
En tehlikeli hayvanlar arasında! Elazığ'da oklu kirpi görüntülendi

Bir ilimiz diken üstünde! En tehlikeli hayvanlar arasında yer alıyor
Malaga, 8 yıl aradan sonra yeniden La Liga'da

Efsane geri döndü! Şampiyonluğun ardından saçlarını böyle feda etti
Sacha Boey'in hayalleri suya düştü! Galatasaray'dan karar

Sacha Boey'in hayalleri suya düştü
Ünlü türkücüye trafikte saldıran şüpheli Ankara'da tutuklandı

Ünlü türkücüye trafikte saldırmanın bedeli ağır oldu!

Fatih Terim'den İbrahim Hacıosmanoğlu’na yanıt: Söylediklerimi tüm ulus doğru anlamış

Terim'den TFF Başkanı'na yanıt geldi
Simitçinin uyarıları yetmedi! Saniyelerle sınava giremedi

Simitçi sık sık uyardı ama... Birkaç saniyeyle hayalleri kapıda kaldı