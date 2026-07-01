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Atatürk'ün Erzincan'a gelişinin 107'nci yıl dönümü törenle kutlandı

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Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzincan'a gelişinin 107. yıl dönümü törenle kutlandı. Sporcuların yürüyüşü, çelenk bırakma ve konuşmalarla anlam kazanan etkinlikte birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzincan'a gelişinin 107'nci yıl dönümü törenle kutlandı.

Atatürk'ün kente gelişinin yıl dönümü dolayısıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları, ellerinde Türk bayrakları ile Ergan Kavşağı'ndan belediye binası önündeki Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

Burada anıta çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, törende yaptığı konuşmada, Erzincan'ın tarih boyunca vatanına bağlılığı, devletine sadakati ve milletine olan sevgisiyle örnek olmuş bir şehir olduğunu söyledi.

Kentin kardeşliğin, dayanışmanın ve milli birlik ruhunu yaşattığını belirten Aksun, şunları kaydetti:

"Bugün bizlere düşen görev, ecdadımızdan emanet aldığımız bu kutlu mirası aynı inanç ve kararlılıkla geleceğe taşımaktır. Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacak olan birlik ve beraberliğimiz, çalışkanlığımız, üretkenliğimiz ve milli değerlerimize olan bağlılığımızdır. Gücümüzü tarihimizden, ilhamımızı ecdadımızdan, umudumuzu ise aziz milletimizin birlik ve beraberliğinden almaya devam edeceğiz.

Atatürk'ün bizlere bıraktığı en büyük miras, çağdaş, güçlü ve tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bu mirasa sahip çıkmanın yolu ise bilimden, üretimden, eğitimden, birlikten ve çok çalışmaktan geçmektedir. Erzincan olarak bizler de şehrimizi her alanda daha ileriye taşımak, hemşehrilerimize daha güzel bir gelecek sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz."

Erzincan Spor Lisesi öğrencisi Kevser Durmuş'un "Mustafa Kemal'i Düşünüyorum" şiirini okuduğu törene, Vali Hamza Aydoğdu, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Mehmet Zeki Eren, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, askeri erkan, kurum müdürleri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Özgür İlhan
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