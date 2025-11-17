Atatürk'ün Elazığ'a Gelişinin 88. Yıl Dönümü Törenle Kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Elazığ'a gelişinin 88. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Valilik Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Numan Hatipoğlu, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ümit Durmaz ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra şeref defterini imzalayan Vali Hatipoğlu, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in banisi Atatürk'ün 17 Kasım 1937'de kente gelerek, Elazığ'ı onurlandırdığını ifade etti.

Atatürk'ü, kente gelişinin 88'inci yıl dönümünde minnet ve şükranla andıklarını dile getiren Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Sizin gösterdiğiniz çağdaş uygarlık yolunda ilimizi her alanda daha ileriye taşımak için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. 'En büyük eserim' diyerek bize emanet ettiğiniz Cumhuriyet'imizi, ilkelerinize ve inkılaplarınıza bağlı kalarak, birlik ve beraberlik içinde yüceltmek en temel vazifemizdir. Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun."

Törene, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Doğan, kamu kurum temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.