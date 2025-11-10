Haberler

Atatürk'ün Ebediyete İntikalinin 87. Yılı Boyabat ve Gerze'de Törenlerle Anıldı

Sinop'un Boyabat ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yılı dolayısıyla tören düzenlendi. Farklı ilçelerde gerçekleştirilen programlarda, çelenk sunma, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının yanı sıra öğrencilerin hazırladığı gösteriler de yer aldı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete intikalinin 87'inci yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Boyabat ilçesinde Hükümet Konağı önünde yapılan tören, Kaymakam Enver Yılmaz, Belediye Başkanı Hasan Kara ve Garnizon Komutanı Albay Ergün Yörük'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde devam eden anma programında, öğrencilerce şiirler okunarak çeşitli gösteriler sunuldu.

Program, hafta boyunca yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

Gerze'de Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen törende Kaymakam Yıldız Büyüker, ve Belediye Başkanı Osman Belovacıklı Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Ardından saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Sedat Işıdı Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki programda ise Atatürk'ün hayatı ve ilkelerini konu edinen şiirler okunarak, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Türkeli ilçesinde Cumhuriyet Caddesi'ndeki törende Kaymakam Muhammed Cezmi Kandemir ve Belediye Başkan Vekili Gökhan Gün tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Tören, saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel
