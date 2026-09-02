Atatürk'ün Gelibolu ziyaretinin 98. yılı törenle kutlandı
Büyük Önder Atatürk'ün Cumhurbaşkanı olarak Gelibolu'ya gelişinin 98. yılı dolayısıyla düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Törene askeri erkan, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhurbaşkanı olarak Gelibolu'ya gelişinin 98'inci yılı dolayısıyla tören düzenlendi.
Program kapsamında 2. Kolordu Komutanlığı önündeki Atatürk Anıtı'na Kaymakam Cihat Koç, 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Alparslan Kılınç, Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak tarafından çelenk sunuldu.
Törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk bayrağı göndere çekildi.
Gelibolu Belediye Başkanı Soyuak, günün önemine ilişkin konuşma yaptı.
Törene, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, askeri erkan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.