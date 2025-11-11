Atatürk'ün Anısına Özel Sergi Açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle hazırlanan, Gürkan Plak 1970 Koleksiyonu'nda yer alan eserlerden oluşan "Bir Ulusun Yası, Manşetlerin Yankısı" sergisi, CSO Ada Ankara'da ziyarete açıldı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin ardından gazete manşetleri ve matem haberlerinin yer aldığı yerli ve yabancı yaklaşık 300 gazete ve dergi nüshasının yer aldığı sergide, Osmanlı Dönemi'nden kalan dağdeviren dürbünü, fotoğraf makineleri ve antika eserler de bulunuyor.

Koleksiyonun sahibi Ahmet Saydam Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, serginin 1938'den 1953 yılına kadar matem günlerine dair gazetelere ve dergilere yansıyan manşetler ile ilk sayfalardan oluştuğunu belirtti.

Sergide yaklaşık 300 eser yer aldığını aktaran Yalçın, "Ağırlıkla 10 Kasım'dan sonra 1938 yılında çıkmış gazetelerin ilk sayfaları sergileniyor. Tabii bunun dışında, 5'inci, 10'uncu, 15'inci yıla dair anma törenlerine ilişkin gazeteler var, onların manşetleri var. Onların yanı sıra tabloid boyutta çıkmış dergiler veya gazetelerin sergilendiği bir sergi." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 30 yıldır topladıkları özel arşivin bu sergiye temel oluşturduğunu anlatan Yalçın, çalışmaların uzun soluklu bir emeğin ürünü olduğunu, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle CSO Ada Ankara'nın sergi alanında bu yıl ziyarete açma imkanı bulduklarını kaydetti.

Sergide Atatürk'ün sevdiği şarkıların plak eşliğinde çalındığını belirten Yalçın, vatandaşları sergiyi görmeye davet etti.

"Bir Ulusun Yası, Manşetlerin Yankısı" sergisi, 14 Kasım Cuma gününe kadar ziyaret edilebilecek.