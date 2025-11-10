Atatürk'ün Anılmasında Hava Gösterisi

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87'nci yıl dönümünde, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'na ait 2 ATAK ve 1 Sikorsky helikopter, saat 09.05'te Şenoba semalarında 2 dakika boyunca havada bekledi.

Uludere ilçesi Şenoba beldesinde, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla düzenlenen programda İl Jandarma Komutanlığı envanterindeki 2 ATAK ve 1 Sikorsky genel maksat helikopteri, saat 09.05'te alçak irtifada 2 dakika boyunca bekleyip, ardından bölgeden ayrıldı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.