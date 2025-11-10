Haberler

Atatürk’ün 87. Ölüm Yıldönümünde Saygı Duruşu

Atatürk'ün 87. Ölüm Yıldönümünde Saygı Duruşu
Güncelleme:
TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümü nedeniyle Trabzon'da saat 09.05'te hayat durdu. Vatandaşlar, okullar ve iş yerleri Atatürk’ü anmak için saygı duruşu gerçekleştirdi.

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87'nci yıl dönümünde, saat 09.05'i gösterdiğinde hayat durdu. Trabzon'da vatandaşlar, saygı duruşuyla Atatürk'ü andı.

Trabzon'da Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata veda ettiği saat 09.05'te, hayat durdu. Kentin en işlek noktalarından Kahramanmaraş Caddesi'nde evine ve iş yerlerine gitmek için dışarıda olanlar, sirenlerin çalmasıyla beraber saygı duruşuna geçti. Çalışanlar iş yerlerinin önüne çıkarken, okullarda bulunan öğrenciler sokaklarda sıraya dizilerek Atatürk için saygı duruşunda bulundu. Bir araya gelen Düşünür Koleji öğrencileri, bedenleriyle saat oluşturup, Atatürk'ün hayatını kaybettiği '09.05'i yazarak ve sonsuzluk işareti koreografisi yaparak Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
