Atatürk'ün 86. Ölüm Yıldönümünde Dolmabahçe'de Anma Töreni
Mustafa Kemal Atatürk'ün 86. ölüm yıldönümünde vatandaşlar Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen anma törenine katıldı. Saygı duruşunun ardından uzun kuyruklar oluştu, katılımcılar Atatürk'ün odasında çiçek bıraktı.
TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 86'ncı ölüm yıldönümü nedeniyle vatandaşlar Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'na törene katılmak için erken saatlerde geldi. Saatler 09.05'i gösterdiğinde Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'nda hayat durdu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından ellerinde Türk bayraklarıyla Dolmabahçe Sarayı'na gelenler içeri girmek için uzun sıra dışarıda bekledi. 7'den 70'e yağmura aldırış etmeyen yüzlerce kişi metrelerce uzayan kuyrukta bekledi. Ata'nın hayata gözlerini yumduğu odaya girenler saygı duruşunda bulunup yatağa çiçek bıraktı.