Atatürk'ü Anma Gününde Yamaç Paraşütü Gösterisi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yılı dolayısıyla yamaç paraşütçüleri, Bolu Abant Gölü Milli Parkı'nda anma uçuşu gerçekleştirdi.

Abant Gölü Milli Parkı'nda bir araya gelen paraşüt tutkunları, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla saygı atlayışı yaptı.

Paraşütçüler, Abant semalarında Türk bayrağı açtı. Etkinliği izlemeye gelen vatandaşlar, paraşütçüleri alkışlarla karşıladı.