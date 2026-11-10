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Atatürk, ölümünün 88. yıl dönümünde Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda anıldı

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Atatürk, ölümünün 88. yıl dönümünde Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda anıldı Haber Videosunu İzle
Atatürk, ölümünün 88. yıl dönümünde Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda anıldı
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Cemal Reşit Rey Konser Salonu'ndaki törende Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 88'inci yıl dönümünde anıldı. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, Orgeneral Bahtiyar Ersay, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 88'inci yıl dönümünde Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen törenle anıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 88'inci yıl dönümünde Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda Atatürk Resimleri Sergisi ve 10 Kasım Atatürk'ü anma programı düzenlendi. Programa İstanbul Valisi Davut Gül, 1'inci Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Mücahit Yentür, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Program öncesinde İstanbul Valisi Davut Gül ve beraberindeki heyet, konser salonunun fuaye alanında İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlanan Atatürk Resimleri Sergisi'ni gezdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, TRT İstanbul İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan sinevizyon gösterimi sunuldu.

ÖDÜLLER TAKDİM EDİLDİ

Anma haftası kapsamında düzenlenen şiir, mektup ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ile Jüri Özel Ödülü'ne layık görülen öğrencilere ödülleri verildi. Ödüller, İstanbul Valisi Davut Gül, 1'inci Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ve İBB Başkan Vekili Nuri Aslan tarafından takdim edildi.

Şiir yarışmasında birinci olan Kumburgaz Ortaokulu öğrencisi Hiranur Oktay, 'Gidişin Bir Tarih, Yokluğun Bir Ömür' adlı şiirini okudu. Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan Atatürk Oratoryosu gösterisinin ardından program fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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