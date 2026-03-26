Göynücek'te minik öğrencilerden Başkan Şahin'e ziyaret

Amasya'nın Göynücek ilçesinde Atatürk İlkokulu öğrencileri, Belediye Başkanı Kemal Şahin'i ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Şahin makamında mahalle muhtarlarıyla Atatürk İlkokulu öğrencileri ve öğretmenlerini ağırladı.

Ziyarette öğrenciler, yerel yönetimlerin işleyişine ilişkin merak ettikleri soruları yöneltirken, Başkan Şahin de çocukların sorularını yanıtladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, geleceğin teminatı olan çocukların bilinçli ve duyarlı bireyler olarak yetişmesinin umut verici olduğunu belirtti.

Şahin, ziyaretleri dolayısıyla öğrencilere, öğretmenlere ve muhtarlara teşekkür etti.