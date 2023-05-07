Atatürk Havalimanı Mitingi Sonrası Yoğunluk Oluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen Büyük İstanbul Mitingi sonrası metrobüs durakları ve metro istasyonlarında yoğunluk yaşandı. Bazı vatandaşlar araçlarına ve toplu ulaşıma yürüyerek gitmeye çalıştı.

ATATÜRK Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Büyük İstanbul Mitingi sonrası metrobüs durakları ve metro istasyonlarında yoğunluk oluştu. Bazı vatandaşlar araçlarına ve toplu ulaşıma yürüyerek gitmeye çalıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen Büyük İstanbul Mitingi bitiminde vatandaşların miting alanından ayrıldıkları sırada yoğunluk oluştu. Vatandaşlar miting alanından yürüyerek ayrıldı. Yenibosna metrobüs durağına gelen vatandaşlar zaman zaman metrobüs üst geçidi üzerinde sıkışıklık yaşanmasına neden oldu. Metrobüse binmek isteyenler, merdivenlerde bir süre bekleyerek metrobüs durağına indi. Atatürk Havalimanı Metro durağı girişinde yoğunluk oluştu. Bazı vatandaşlar ise en yakın benzin istasyonunda yakınlarının gelmesi bekledi.

REİSİMİZ İÇİN YOLLARA DÜŞTÜK

Aliye Ketenci mitingin coşkulu olduğunu belirterek, Mitingden çıktık buraya kadar yürüyerek geldik. Sarıyer'den geldik mitinge. Arkadaşım getirdi bizi buraya. Şimdi arkadaşımızı bekliyoruz. Trafikten dolayı gelemedi bekliyoruz. Miting çok coşkuluydu. Cumhurbaşkanımızın yolundayız ve devam edeceğiz diye konuştu. Kübra Kunduracı ise Reisimiz için yollara düştük. Bildiğiniz sevgi seliydi, yollarda kaldık, yürüdük. Yoğun trafikten dolayı aracımız yolda kaldığı için şu an bekliyoruz şeklinde konuştu.