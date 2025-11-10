Atatürk, Ebediyete İntikalinin 87. Yılında Anıldı

NEW Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yılında Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nde ve New York'taki Türkevi'nde düzenlenen törenlerle anıldı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal'ın ev sahipliğinde düzenlenen törene, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Washington Temsilcisi Damla Güçlü ve Azerbaycan'ın Washington Büyükelçisi Khazar İbrahim'in yanı sıra askeri erkan, Büyükelçilik mensupları ile vatandaşlar katıldı.

Törende, saat 09.05'te saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu ve Atatürk büstünün bulunduğu alana çelenkler konuldu.

Büyükelçi Önal, törende yaptığı konuşmada, "Ulu önder Atatürk ile birlikte silah arkadaşlarını, bu vatan için en büyük fedakarlığı yapmış, canını, hayatını ortaya koymuş bütün ecdadı, saygı, sevgi, minnet ve özlemle anıyoruz." dedi.

Önal, katılımları için misafirlere de teşekkür ederek, "Büyük Atatürk'ün, silah arkadaşlarının aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum." ifadesini kullandı.

Törene katılan Princeton Üniversitesi Tarih Profesörü Şükrü Hanioğlu da "Atatürk, doğal olarak çevresi, aldığı eğitim, mensup olduğu siyasal örgütlenmeler, ait olduğu jenerasyonun genel eğilimleri, döneminin, zamanın ruhu çerçevesinde bir dünya görüşü ile ona dayalı gelecek vizyonu geliştirmiş bir kurucu liderdir." diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yılında New York'taki Türkevi'nde düzenlenen törenle de anıldı.

Törene, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Yazal ve Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Askeri Danışmanı Yarbay Onur Çelemli'nin yanı sıra diplomatik misyon çalışanları, öğrenciler ve Türk Amerikan toplumundan çok sayıda vatandaş katıldı.