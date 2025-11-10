Haberler

Atatürk, Ebediyete İntikalinin 87. Yılında Anıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yılında Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği ve New York'taki Türkevi'nde düzenlenen törenlerle anıldı. Törende, saygı duruşu ve çelenk sunumu gerçekleştirildi.

NEW Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yılında Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nde ve New York'taki Türkevi'nde düzenlenen törenlerle anıldı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal'ın ev sahipliğinde düzenlenen törene, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Washington Temsilcisi Damla Güçlü ve Azerbaycan'ın Washington Büyükelçisi Khazar İbrahim'in yanı sıra askeri erkan, Büyükelçilik mensupları ile vatandaşlar katıldı.

Törende, saat 09.05'te saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu ve Atatürk büstünün bulunduğu alana çelenkler konuldu.

Büyükelçi Önal, törende yaptığı konuşmada, "Ulu önder Atatürk ile birlikte silah arkadaşlarını, bu vatan için en büyük fedakarlığı yapmış, canını, hayatını ortaya koymuş bütün ecdadı, saygı, sevgi, minnet ve özlemle anıyoruz." dedi.

Önal, katılımları için misafirlere de teşekkür ederek, "Büyük Atatürk'ün, silah arkadaşlarının aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum." ifadesini kullandı.

Törene katılan Princeton Üniversitesi Tarih Profesörü Şükrü Hanioğlu da "Atatürk, doğal olarak çevresi, aldığı eğitim, mensup olduğu siyasal örgütlenmeler, ait olduğu jenerasyonun genel eğilimleri, döneminin, zamanın ruhu çerçevesinde bir dünya görüşü ile ona dayalı gelecek vizyonu geliştirmiş bir kurucu liderdir." diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yılında New York'taki Türkevi'nde düzenlenen törenle de anıldı.

Törene, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Yazal ve Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Askeri Danışmanı Yarbay Onur Çelemli'nin yanı sıra diplomatik misyon çalışanları, öğrenciler ve Türk Amerikan toplumundan çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
Beyaz Saray'da üçlü zirve! ABD, Türkiye ve Suriye dışişleri bakanları bir araya geldi

Beyaz Saray'da sürpriz zirve! Hakan Fidan da katıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TOKİ için başvurular başladı: Kimlik numarasının sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlar dikkat

Kimlik numarasının sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlar dikkat
Ne benzin ne gaz ne de elektrik! Yarım asırdır trafikteki bu aracın yakıtı bambaşka

Ne benzin ne gaz ne de elektrik! Yarım asırdır bu yakıtla trafikte
Galatasaraylı Futbolcu Eren Elmalı'dan çok konuşulacak bahis itirafı

Eren Elmalı'dan gündeme damga vuracak bahis itirafı: 19-20 yaşında...
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
TOKİ için başvurular başladı: Kimlik numarasının sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlar dikkat

Kimlik numarasının sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlar dikkat
En fazla vergi ödeyen 27. isim olmuştu! Bahis oynadığı iddia edilen tek yabancı futbolcu Ndao oldu

Bahis oynadığı iddia edilen futbolculardan bir farkı var
Büyük mağduriyet! Kendilerini kapının önünde buldular

Büyük mağduriyet! Kendilerini kapının önünde buldular
Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı

Saat 9'u 5 geçe siren çalmadı, ilçe karıştı! Belediyeden açıklama var
Babacan CHP'ye resti çekti: Uzatırlarsa o siciller, defterler açılır

Babacan CHP'ye resti çekti: Uzatırlarsa o siciller, defterler açılır
İş insanın sır ölümü! Cansız bedeni bulundu

İş insanın sır ölümü! Cansız bedeni bulundu
Bahis oynadığı iddia edilen Eren Elmalı, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Bahis oynadığı iddia edilen yıldız, milli takım kadrosundan çıkarıldı
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Erman Toroğlu, canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu

Canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.