Atatürk, Ebediyete İntikalinin 86. Yılında Anıldı
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Aydın'ın Yenipazar ilçesinde düzenlenen törenle anıldı. Törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Anma programı eğitim gösterileri ile devam etti.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Aydın'ın Yenipazar ilçesinde törenle anıldı.
Atatürk Parkı'ndaki törende Kaymakam Murat Karataş, Belediye Başkanı Malik Ercan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saat 09.05'te çalan sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.
Anma programı, Atatürk Kültür Merkezi'nde devam etti. Günün önemine ilişkin konuşmadan sonra öğrenciler gösteriler sundu.
Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle tören sona erdi.