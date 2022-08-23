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Atatürk Barajı'na 4 milyon balık yavrusu bırakıldı

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Atatürk Barajı'na 4 milyon balık yavrusu bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "İç Sularda Balıklandırma Projesi" kapsamında Atatürk Barajı'na 4 milyon balık yavrusu bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "İç Sularda Balıklandırma Projesi" kapsamında Atatürk Barajı'na 4 milyon balık yavrusu bırakıldı.

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, gazetecilere yaptığı açıklamada, Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce üretilen balık yavrularının 18 bölgeye bırakıldığını söyledi.

Her yıl Atatürk Barajı ve iç sulara balık yavrusu bıraktıklarını dile getiren Kıyas, şöyle konuştu:

"Her yıl balıklandırma çalışmamız sürüyor. Yıllardır bıraktığımız bu bölgelerde ciddi bir aynalı ve pullu sazan potansiyelimiz oluştu. Av yasağı sezonu dışında kiraya verdiğimiz bölgelerde balıkçılarımız çok rahatlıkla bu balıklar büyüdüğünde alıp satıyorlar. Amacımız Atatürk Barajı ve iç sularda balıkçılığı geliştirmek. Bu balık yavrularını ilimizde 18 farklı bölgede toplamda 4 milyon olarak Atatürk Barajı başta olmak üzere çeşitli sularda buluşturuyoruz."

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel

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