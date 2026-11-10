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Atatürk, Bakü'deki 88. yıl anma töreninde Büyükelçi Akgün'ün katılımıyla anıldı

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Atatürk, Bakü'deki 88. yıl anma töreninde Büyükelçi Akgün'ün katılımıyla anıldı
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Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Bakü'deki Bir Millet, İki Devlet Parkı'ndaki anıtı önünde düzenlenen törenle anıldı. Törende yerel saatle 09.05'te saygı duruşu yapıldı, Türk bayrakları yarıya indirildi ve Büyükelçi Birol Akgün anıta çelenk bıraktı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen törenle anıldı.

Bakü'deki "Bir Millet, İki Devlet Parkı"nda bulunan Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Azerbaycanlı milletvekilleri, büyükelçilik çalışanları, askeri yetkililer, Türk kurumlarının temsilcileri ve Türk eğitim kurumlarının öğrencileri katıldı.

Yerel saatle 09.05'te yapılan saygı duruşunun ardından parktaki ve büyükelçilik binasındaki Türk bayrakları yarıya indirildi. Büyükelçi Akgün, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Törende İstiklal Marşı okundu.

Büyükelçi Akgün, törende yaptığı konuşmada, Atatürk'ün Türk milletini bağımsızlık mücadelesi etrafında birleştirdiğini ve bu mücadeleyi cumhuriyetin ilanıyla taçlandırdığını belirtti.

Atatürk'ün milletine duyduğu güvenle en ağır şartlarda dahi bağımsız bir gelecek kurulabileceğini dünyaya gösterdiğini ifade eden Akgün, onun mirasının bağımsızlığı her şeyin üzerinde tutan, akıl ve bilimin rehberliğinde ilerleyen bir Türkiye ideali olduğunu söyledi.

Cumhuriyet'i anayasal nitelikleriyle geleceğe taşımanın ve gençleri milli ve manevi değerler ışığında çağın gerektirdiği donanımla yetiştirmenin Atatürk'ün hatırasına gösterilecek en anlamlı vefa olduğunu kaydeden Akgün, Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesinin Türkiye'nin barış ve uluslararası işbirliğine dayalı dış politikasına bugün de rehberlik ettiğini vurguladı.

Akgün, Atatürk'ün hatırasını Azerbaycanlılarla anmanın kendileri için özel bir anlam taşıdığını dile getirerek, "Atatürk'ün 'Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir' sözleri ile Haydar Aliyev'in 'Bir millet, iki devlet' şiarı iki ülke arasındaki gönül birliğini ifade ediyor. Bu anlayış kardeşliğimize yön vermekte ve geleceğe birlikte yürüme irademizi pekiştirmektedir." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki müttefiklik bağlarını güçlendirirken ortak mirası gelecek nesillere taşıma sorumluluğuyla hareket ettiklerini belirten Akgün, iki ülkenin dayanışmasının bölgede kalıcı barış ve istikrara hizmet edeceğine inandığını kaydetti.

Kaynak: AA
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