Saat 9'u 5 geçe herkes saygı duruşunda bulunurken, o telefon elinde volta attı

Saat 9'u 5 geçe herkes saygı duruşunda bulunurken, o telefon elinde volta attı
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde cep telefonuyla kaydedilen bir görüntü büyük tartışma yarattı. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata veda ettiği saat 09.05'te saygı duruşunda bulunulduğu esnada bir öğrencinin telefonla konuşarak volta attığı görüldü. Görüntüler büyük tepki çekerken üniversiteden yapılan açıklamada "Rektörlüğümüz ve Fakültemizce gerekli inceleme ve disiplin süreçleri derhal başlatılmıştır" denildi.

  • Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı sırasında bir öğrenci saygı duruşunda telefonuyla sahneye çıkıp yürüdü.
  • Üniversite yönetimi öğrencinin davranışı nedeniyle disiplin süreçlerini başlattı.
  • Olay sosyal medyada büyük tepki çekti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yıl dönümü anma töreninde Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde saygı duruşu sırasında bir öğrencinin telefonunu eline alarak sahneye çıkıp yürüdüğü anlar, sosyal medyada büyük tepki çekti. Konuya ilişkin üniversite yönetimi tarafından bir açıklama yapıldı.

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Nail Güner'in imzasıyla yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Devletimizin kurucusu ve Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87. yılı dolayısıyla, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası bahçesinde akademik ve idari personelimizin katılımıyla 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı düzenlenmiştir. Günün anlam ve önemine binaen, tüm birimlerimizdeki anma etkinlikleri büyük bir saygı, hassasiyet ve ciddiyet içerisinde gerçekleştirilmiştir.

"DİSİPLİN SÜREÇLERİ DERHAL BAŞLATILMIŞTIR"

Bu sırada, Dönem 2 amfisinde saygı duruşu esnasında bir öğrencinin törenin ruhuna uygun düşmeyen bireysel provokatif bir davranışı nedeniyle istisnai bir durumun yaşandığı bilgisi alınmıştır. Olaya mukabil öğrencilerimizin gösterdikleri olgunluk, saygı ve sağduyulu davranışlarından dolayı teşekkür ederiz. Durum hakkında, Rektörlüğümüz ve Fakültemizce gerekli inceleme ve disiplin süreçleri derhal başlatılmıştır.

"TÜM ÖĞRENCİLERİMİZE TEŞEKKÜR EDERİZ"

Milletimizin birlik, beraberlik ve ortak değerler etrafında kenetlenmeye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu bu dönemde, tüm mensuplarımızın milli ve manevi değerlere karşı azami duyarlılığı sürdürmeleri gerektiğini önemle vurguluyoruz. Anma programlarına gösterdikleri olgunluk, saygı ve sağduyu dolayısıyla tüm öğrencilerimize ve personelimize teşekkür ederiz. Saygılarımızla."

Kaynak: ANKA / Güncel
Yorumlar (12)

Haber YorumlarıHasan Bulut:

Ne özgür ülke bıraktı bize kamal saygi duruşu vs vs hemde yahudi gelenegi ile saygı

Yorum Beğen67
Yorum Beğenme52
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Turk:

Ata sporu zamanı yakındır senınlede oynarız.

yanıt31
yanıt17
Haber Yorumlarıveysel B:

senin gibi kula kulluktan iyidir

yanıt23
yanıt12
Haber YorumlarıAlkol yasaklanmalidir:

isteyen durur isteyen durmaz kuzey koreyi geçtik herkes Atatürkü sevmek zorunda da değil saygı duruşunda durmak zorunda da değil durmamak saygısızlık değil

Yorum Beğen67
Yorum Beğenme37
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Elbet bu zorbalığa dur diyecek bir yiğit de çıkacak

Yorum Beğen51
Yorum Beğenme24
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Turk:

Sen göremiceksin ama

yanıt20
yanıt23
Haber YorumlarıOguzhan Dagci:

Bu nedir yaaa ölmüs adam yaaa. Neden bu isgence. Yigit çikmis isde ben olsam oturur beklerdim. Bu Putpereslikdir. Insallah Ibrahimler Ismailler gelirde bu gelenegi yikar

yanıt1
yanıt1
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
