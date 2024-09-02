Ataşehir ve Ümraniye'de Sağanak Yağış Yolculukları Zorlaştırdı
Murat SOLAK-Hiba KARGI/ Ataşehir ve Ümraniye'de etkili olan sağanak yağış yolculuğu zorlaştırdı. Yağış sonrası yollar göle dönerken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Özellikle Dudullu Organize Sanayi bölgesinde ciddi su baskınları meydana geldi. Bu durum, bölgedeki ulaşımı olumsuz etkileyerek sürücüleri zorluyor.
Murat SOLAK-Hiba KARGI/ Ataşehir ve Ümraniye'de sağanak yağış sonrası yollar göle döndü. Araçlar ilerlemekte zor anlar yaşadı. Dudullu Organize Sanayi bölgesinde de su baskınları yaşanıyor.