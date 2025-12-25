Ataşehir'de bazı hizmetlerin açılışı yapıldı

Ataşehir'de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstihdam Ofisi ve ilçe belediyesinin Ata Akademi, Ata Kafe ve İçerenköy Muhtarlık Ofisi'nin yer aldığı kompleksin açılışı gerçekleştirildi.

İçerenköy Mahallesi Alanaldı Caddesi'ndeki açılış töreninde konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Ataşehir Belediyesinin çok kıymetli projelerinin açılışını yapmanın heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.

Aslan, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in, göreve geldiği günden bu yana ilçe için büyük bir enerjiyle çalıştığını ifade etti.

İBB olarak bugün 31'inci halkaları olan Ataşehir Bölgesel İstihdam Ofisi'nin resmi açılışını yaptıklarını aktaran Aslan, "Ekonomik krizin bu kadar derinleştiği bir dönemde, 34 fiziksel ofisimizle toplamda 275 binden fazla insanımızın iş bulmasına aracılık ettik, etmeye de devam ediyoruz. Ataşehir özelinde ise gurur verici bir tablo var. Ümraniye üzerinden sanal ofis olarak hizmet verdiğimiz dönemde 2 bin 563, mart ayında açılan bu fiziki ofisimizde ise 662 olmak üzere toplamda 3 bin 225 hemşehrimizi özel sektörde istihdamla buluşturduk." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Aslan ve beraberindekiler, açılış kurdelesini kesti.