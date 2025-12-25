Haberler

Ataşehir'de bazı hizmetlerin açılışı yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Ataşehir'deki yeni istihdam ofisi ve sosyal kompleksinin açılışı yapıldı. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, ekonomik krizin zorlu koşullarında bile 275 binden fazla kişiye iş bulma konusunda yardımcı olduklarını ifade etti.

Ataşehir'de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstihdam Ofisi ve ilçe belediyesinin Ata Akademi, Ata Kafe ve İçerenköy Muhtarlık Ofisi'nin yer aldığı kompleksin açılışı gerçekleştirildi.

İçerenköy Mahallesi Alanaldı Caddesi'ndeki açılış töreninde konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Ataşehir Belediyesinin çok kıymetli projelerinin açılışını yapmanın heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.

Aslan, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in, göreve geldiği günden bu yana ilçe için büyük bir enerjiyle çalıştığını ifade etti.

İBB olarak bugün 31'inci halkaları olan Ataşehir Bölgesel İstihdam Ofisi'nin resmi açılışını yaptıklarını aktaran Aslan, "Ekonomik krizin bu kadar derinleştiği bir dönemde, 34 fiziksel ofisimizle toplamda 275 binden fazla insanımızın iş bulmasına aracılık ettik, etmeye de devam ediyoruz. Ataşehir özelinde ise gurur verici bir tablo var. Ümraniye üzerinden sanal ofis olarak hizmet verdiğimiz dönemde 2 bin 563, mart ayında açılan bu fiziki ofisimizde ise 662 olmak üzere toplamda 3 bin 225 hemşehrimizi özel sektörde istihdamla buluşturduk." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Aslan ve beraberindekiler, açılış kurdelesini kesti.

Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel
