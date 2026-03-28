Ataşehir'de 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Ataşehir'de 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen kaza sonrası sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Çamlıca TEM bağlantı yolu Ankara istikametinde seyir halindeki iki otomobilin çarpıştığı kazanın ardından yardım etmek amacıyla yavaşlayan sürücünün kullandığı araca arkadan gelen araçlar çarptı.

Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 8 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İki şeridi trafiğe kapatılan otoyol, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu
