Haberler

Ataşehir'de evini yaktığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ataşehir'de 3 katlı bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırılırken, yangının çıkardığı iddia edilen apartman sakini gözaltına alındı. Olay yerine intikal eden polis ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ataşehir'de 3 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, yangını çıkardığı iddia edilen apartman sakini gözaltına alındı.

Mevlana Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, bina sakinleri de tahliye edildi.

Yangın sırasında binada mahsur kalan bir kedi kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen 2 apartman sakini ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, yangını çıkardığı iddia edilen ve apartmanın birinci katındaki dairede yaşayan E.S.'yi gözaltına aldı.

Şüpheli, sağlık kontrolleri için hastaneye götürüldü.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik
ABD-İsrail, İran'da nükleer tesisi vurdu

Dünyanın korktuğu başına geldi! Nükleer tesis vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'li senatör: 'İran'ın nükleer tesisleri yok edildi' diyen Trump değil miydi?

ABD karıştı! Trump'ı kendi sözleri üzerinden fena avladı
Kuveyt'te ABD'ye ait 3 uçak düşürüldü, pilotlar fırlatma koltuğu sayesinde kurtuldu

Böylesi görülmedi! 3 pilot bugün vurulan ABD uçaklarından sağ çıktı
Husiler de savaşa katılıyor! Video yayınlayıp resmen duyurdular

Bir örgüt daha savaşa katılıyor! Video yayınlayıp resmen duyurdular
Osimhen ve Ndidi İran'a gidiyor

Osimhen İran'a gidiyor!
ABD'li senatör: 'İran'ın nükleer tesisleri yok edildi' diyen Trump değil miydi?

ABD karıştı! Trump'ı kendi sözleri üzerinden fena avladı
Süper Lig devinden kaçar gibi gitti, yeni takımında kral oldu

Süper Lig devinden kaçar gibi giden futbolcuya bakın
Cristiano Ronaldo'dan 1 milyar dolarlık imza

Attığı imza uykuları kaçıracak cinsten