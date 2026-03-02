Ataşehir'de evini yaktığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı

Ataşehir'de 3 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, yangını çıkardığı iddia edilen apartman sakini gözaltına alındı.

Mevlana Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, bina sakinleri de tahliye edildi.

Yangın sırasında binada mahsur kalan bir kedi kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen 2 apartman sakini ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, yangını çıkardığı iddia edilen ve apartmanın birinci katındaki dairede yaşayan E.S.'yi gözaltına aldı.

Şüpheli, sağlık kontrolleri için hastaneye götürüldü.