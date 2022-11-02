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ATAŞEHİR'DE TEPKİ ÇEKEN ÖZEL HASTANE YENİDEN FAALİYETE GEÇTİ

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Ataşehir'de bulunan özel bir hastanede personellerin hasta kadınla alay ettikleri video sosyal medyada tepki çekmiş; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, görüntülerin çekildiği özel hastanenin faaliyetlerinin durdurulduğunu açıklamıştı.

Ataşehir'de bulunan özel bir hastanede personellerin hasta kadınla alay ettikleri video sosyal medyada tepki çekmiş; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, görüntülerin çekildiği özel hastanenin faaliyetlerinin durdurulduğunu açıklamıştı. Hastane 27 gün sonra yeniden hasta kabulüne başladı.

Ataşehir'deki özel bir hastanede görevli personellerin, yoğun bakımda tedavi gören kadın hastayla alay ettiği anlara ait görüntüler 5 Ekim tarihinde ortaya çıkmıştı. Sosyal medyada yayınlanan ve tepki çeken görüntülerde bir personel hastanın yüzüne para atarak hakaret ederken, diğerinin ise küfrettiği görüldü. Sağlık Bakanlığı tarafından faaliyetleri durdurulan hastane 27 gün sonra yeniden hasta kabulüne başladı.

Bayındır Sağlık Grubu, tarafından yapılan açıklamada, Bayındır Sağlık Grubu bünyesinde bulunan Bayındır İçerenköy Hastanemiz yeniden faaliyet göstermeye başlamıştır. Sosyal medyada da yer alan ve hepimizi derinden üzen görüntülerin ardından, 6 Ekim 2022 tarihinde T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından geçici olarak durdurulan hastanemizin faaliyetlerine, yapılan inceleme ve denetim çalışmalarının tamamlanması sonucunda 2 Kasım 2022 tarihinden itibaren yeniden devam etmesine karar verilmiştir. Bu süreçte, hastanemizin tıbbi etik ve kalitesinden, hasta odaklı ve güvenilir sağlık hizmet anlayışından tereddüt etmeyerek desteklerini esirgemeyen tüm hastalarımıza ve hasta yakınlarımıza teşekkür ederiz. Olaya dahil olan kötü niyetli kişilerin hak ettikleri cezaları almaları için konunun takipçisi olmayı sürdüreceğimizi kamuoyunun bilgisine saygıyla duyururuz Dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Fahrettin Koca Ataşehir Güncel Haberler

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