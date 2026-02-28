Ataşehir'de 3 kişi bir kişiye sopayla saldırdı; ayıranlar da darbedildi
Ataşehir'de çıkan tartışma sonucunda 3 kişi sopalarla bir kişiyi darbetti. Kavga sırasında araya girenler de saldırganların hedefi oldu. Olay anı cep telefonuyla kaydedildi.
Olay, öğle saatlerinde İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. 3 kişi yanlarında bulunan sopalarla bir kişiye saldırdı. Çevrede bulunan vatandaşlar kavgayı ayırmak için araya girmeye çalıştı. Ancak araya girenler de saldırganların müdahalesi sırasında darbedildi. Yaşanan panik ve arbede çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.