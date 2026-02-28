Ataşehir'de 3 kişi bir kişiye sopayla saldırdı; ayıranlar da darbedildi

ATAŞEHİR'de 3 kişi, bir kişiyi sopalarla darbetti. Kavgayı ayırmak isteyenlerin de darbedildiği olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. 3 kişi yanlarında bulunan sopalarla bir kişiye saldırdı. Çevrede bulunan vatandaşlar kavgayı ayırmak için araya girmeye çalıştı. Ancak araya girenler de saldırganların müdahalesi sırasında darbedildi. Yaşanan panik ve arbede çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı