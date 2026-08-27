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Ataşehir'de Direksiyon Hakimiyeti Kaybı: İstinat Duvarına Çarpan Otomobilde 3 Yaralı

Ataşehir'de Direksiyon Hakimiyeti Kaybı: İstinat Duvarına Çarpan Otomobilde 3 Yaralı
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Ataşehir'de yokuş aşağı ilerleyen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı. Kazada 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri araçta sıkışanları kurtarırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

ATAŞEHİR'de yokuş aşağı ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, istinat duvarına çarptı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.15 sıralarında İnönü Mahallesi Üniversite Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Piri Mehmet Paşa Caddesi'nden yokuş aşağı ilerleyen 41 AFR 526 plakalı otomobil, sürücüsü O.Y.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine caddenin sonundaki istinat duvarına çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan 3 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan sürücü O.Y. ile M.K. ve A.Ö., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan M.K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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