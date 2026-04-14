Ataşehir'de ortaokul kantininde zehirlenme iddiası; 26 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Ataşehir'deki bir ortaokulda kantinden tavuk döner yiyen 26 öğrenci karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası okul tatil edilirken, inceleme başlatıldı.

ATAŞEHİR'de bir ortaokulda iddiaya göre okul kantininden tavuk döner yiyen 26 öğrenci zehirlendi. Karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle hastaneye kaldırılan öğrenciler, okula gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Mevlana Mahallesi Oruçlu Sokak'ta bulunan bir ortaokulda meydana geldi. İddiaya göre, okuldaki öğrenim gören öğrencilerden bazıları kantinde satılan tavuk dönerden yedi. Bunun üzerine 26 öğrenci karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle rahatsızlandı. İhbar üzerine okula, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

26 ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Olay nedeniyle okul tatil edilirken, sağlık ekipleri tarafından zehirlendikleri belirlenen 26 öğrenci ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan öğrencilerin hayati tehlikeleri olmadığı öğrenildi.

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN İNCELEME BAŞLATILDI

Konuya ilişkin okulda Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
