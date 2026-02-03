Haberler

Ataşehir'de mermer atölyesinin bahçesindeki işçi konteynerinde yangın

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'nde bir mermer atölyesinin bahçesindeki işçi konteynerinde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi 41. Sokak'ta bulunan bir mermer atölyesinin bahçesindeki işçi konteynerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump'a ortaya saçılan bu fotoğraflar soruldu, bakın yanıtı ne oldu

Ortaya saçılan bu fotoğraflar soruldu, bakın yanıtı ne oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ademola Lookman, Atletico Madrid'de! Bonservisi ve maaşı belli oldu

Lookman imzayı attı! İşte bonservisi ve maaşı
Ülke şokta! Eski bakan da sapık milyarderin evinden çıktı

Ülke şokta! Eski bakan da sapık milyarderin evinden çıktı
AK Partili Akbaşoğlu'ndan emeklilere: Gabar'ı bekleyin

AK Partili isimden emeklilere: Gabar'ı bekleyin
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
Ademola Lookman, Atletico Madrid'de! Bonservisi ve maaşı belli oldu

Lookman imzayı attı! İşte bonservisi ve maaşı
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni paket
Fenerbahçe'de ayrılık! En-Nesyri maç sonunda takımla vedalaştı

Ayrılık! Maç sonunda takım arkadaşlarıyla vedalaştı