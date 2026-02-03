Ataşehir'de mermer atölyesinin bahçesindeki işçi konteynerinde yangın

Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi 41. Sokak'ta bulunan bir mermer atölyesinin bahçesindeki işçi konteynerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel