Ataşehir'de marangoz atölyesinin önünde erkek cesedi bulundu - Haberler

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Ataşehir'de marangoz atölyesinin önünde erkek cesedi bulundu

AA - Alptekin Soykan - Güncel
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İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bir marangoz atölyesinin önünde erkek cesedi bulundu.

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bir marangoz atölyesinin önünde erkek cesedi bulundu.

Yeni Sahra Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki marangoz atölyesinin önünde yerde hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, yerde yatan kişinin Yüksel A. (60) olduğunu belirledi.

Hayatını kaybettiği tespit edilen Yüksel A.'nın cenazesi, delil çalışmasının ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çevredekiler vefat eden kişinin önünde bulunduğu marangoz atölyesinde zaman zaman çalıştığını ve hasta olduğunu dile getirdi.

AA / Alptekin Soykan - Güncel

Mimar Sinan Caddesi İstanbul Ataşehir Güncel Haberler

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