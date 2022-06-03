Ataşehir'de marangoz atölyesinin önünde erkek cesedi bulundu - Haberler

Ataşehir'de marangoz atölyesinin önünde erkek cesedi bulundu İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bir marangoz atölyesinin önünde erkek cesedi bulundu. İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bir marangoz atölyesinin önünde erkek cesedi bulundu. Yeni Sahra Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki marangoz atölyesinin önünde yerde hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yerde yatan kişinin Yüksel A. (60) olduğunu belirledi. Hayatını kaybettiği tespit edilen Yüksel A.'nın cenazesi, delil çalışmasının ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çevredekiler vefat eden kişinin önünde bulunduğu marangoz atölyesinde zaman zaman çalıştığını ve hasta olduğunu dile getirdi. AA / Alptekin Soykan - Güncel Mimar Sinan Caddesi İstanbul Ataşehir Güncel Haberler

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