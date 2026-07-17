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Ataşehir'de trafikte makas atan sürücüye 96 bin lira ceza; aracı trafikten men edildi

Ataşehir'de trafikte makas atan sürücüye 96 bin lira ceza; aracı trafikten men edildi
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İstanbul Ataşehir'de trafikte makas atan sürücü Y.A.'ya 96 bin lira para cezası kesildi, aracı 60 gün trafikten men edildi ve ehliyetine 120 gün el konuldu. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

ATAŞEHİR'de trafikte makas atan sürücüye 96 bin lira para cezası kesildi. Araç 60 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücünün ehliyetine 120 gün süreyle el konuldu. Sürücünün makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye attığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal devriye çalışmaları kapsamında sanal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, Ataşehir'de trafik güvenliğini tehlikeye atarak makas attığı belirlenen araç sürücüsünün Y.A. olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan sürücü hakkında 'Makas atmak', 'Yakın takip' ve 'Saygısızca araç kullanmak' maddelerinden işlem başlatıldı. Y.A.'ya toplam 96 bin lira para cezası uygulanırken, araç 60 gün süreyle trafikten men edildi. Ehliyetine 120 gün süreyle el konulan Y.A. adli işlemler için polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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