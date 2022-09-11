Kuryenin siparişini yoldan geçen başka kurye çaldı

Bu sefer ki hırsızlık görüntüleri alıştıklarımızın dışında. Ataşehir'de iki farklı adrese sipariş götüren motokurye, ilk siparişi teslim etti. Daha sonra ikinci siparişini yoldan geçen başka bir motokurye çaldı.

Ataşehir İnönü Mahallesi'nde iki farklı adrese sipariş götüren motokurye, ilk siparişi teslim ettiği sırada ikinci siparişi yoldan geçen başka bir motokurye tarafından çalındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

SEPETİ AÇTI,SİPARİŞİ ÇALDI

İddiaya göre mahallede bulunan iki farklı adrese siparişleri getiren motokurye, ilk siparişini vermek üzere bir binaya girdi. Bu sırada yine motosikletli kurye yoldan geçerken, motosikletin yanına yaklaştı. Motordaki şüphelilerden biri, sepeti açarak içindeki ikinci siparişi çaldı.

MOTKURYE ŞAŞKINLIK YAŞADI

Ardından motosikletle hızla caddeden uzaklaştı. İlk siparişini teslim eden kurye, binadan çıktıktan sonra sepetteki siparişi kontrol etti. Siparişin yerinde olmadığını gören motokurye şaşkınlık yaşadı. Hemen binadaki görevli ile binanın güvenlik kamerasına baktı. Kurye güvenlik kameralarını izlediğinde ikinci siparişin çalındığını gördü.

"HERŞEY 10-15 SANİYEDE OLDU"

Bina görevlisi Fatih Ayvacı, "Yemek siparişi olmuştu. Kurye siparişi bırakıp aşağıya indiğinde diğer paketinin çalındığını fark etti. 'Kamera görüntülerine bakabilir miyiz' dedi. Kamera görüntülerine baktığımızda başka bir kurye, o kuryenin sepetindeki paketi alıp olay yerinden uzaklaştığını gördük. Şaşkınlık içerisindeyim ben de" dedi.