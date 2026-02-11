Ataşehir'de iş yeri ve ikamet kurşunladığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Ataşehir'de iş yeri ve ikametgah kurşunladığı iddiasıyla gözaltına alınan ikisi 18 yaşından küçük 3 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 21 Ocak'ta Meriç Caddesi'ndeki bir iş yeri ile Yeni Sahra Mahallesi'ndeki ikametgahın kurşunlanmasına ilişkin çalışma yaptı.

Çalışmalarda Meriç Caddesi'ndeki iş yerini kurşunlayan zanlının motosikletle, Yeni Sahra Mahallesi'ndeki kurşunlama eylemindeki şüphelilerin ise taksiyle geldiği tespit edildi.

Birbirleriyle bağlantılı oldukları belirlenen 3 şüpheli, 4 Ocak'ta özel harekat destekli operasyonla gözaltına alındı.

18 yaşından küçük olan 2 şüpheli, Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilerin kurşunlama eylemi güvenlik kamerasınca kaydedilirken, kendi cep telefonlarıyla ateş ettikleri sırada kayda aldıkları görüntülere de ulaşıldı.