Ataşehir'de otomobil evin duvarına çarptı
Barbaros Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bir evin duvarına çarparak durdu. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, duvarın bir kısmı yıkıldı.
Barbaros Mahallesi Kondon Sokak'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan 34 YEY 88 plakalı otomobil, bir evin duvarına çarparak durabildi.
Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada, duvarın bir kısmı yıkıldı.
Polis ekiplerinin incelemesinin ardından otomobil, çekici yardımıyla kaldırıldı.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür