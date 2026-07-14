Ataşehir'de kırmızı ışıkta geçen motosiklete otomobilin çarptığı kaza kamerada

ATAŞEHİR'de kırmızı ışıkta geçen motosiklete caddeye çıkan otomobil çarptı. Kaza, başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 06.50 sıralarında İçerenköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki motosiklet sürücüsü, trafik ışığının kırmızı yandığı sırada durmayarak kavşağa girdi. Bu sırada caddeye çıkan otomobil motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün yaralanmadığı belirlendi. Kaza anı ise başka bir otomobilin araç kamerasınca kaydedildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı